Здравствуйте,помогите пожалуйста с годовым проектом по обществу с одним пунктом .Рост потребностей в связи социализации личности . Ответь пожалуйста как можно скорей.
Обществознание
Здравствуйте,помогите пожалуйста с годовым проектом по обществу с одним пунктом .Рост потребностей в связи социализации личности . Ответь пожалуйста как можно скорей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С течением времени, индивид с помощью социализации становится личностью. С каждым годом у личности потребностей становится все больше (младенчество-мать; детство-игрушки, общение; подростковый возраст - любовь, красивая одежда, девайсы и проч. и тд.), но отличительная черта потребностей в том, что их невозможно удовлетворить. Потому как их с годами становится все больше и больше, а возможности на удовлетворение не всегда есть. Поэтому остаются неудовлетворенные потребности и с каждым днем человеком осознаются новые потребности, на удовлетворение которых не всегда находятся ресурсы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Английский язык
Русский язык
Дополни предложения именами прилогательными и запиши получившиеся предложения.Подчеркни имена прилагательные.Однажды зимой мы отправились в лес.В л...