Здравствуйте,помогите пожалуйста с годовым проектом по обществу с одним пунктом .Рост потребностей в связи социализации личности . Ответь пожалуйста как можно скорей.

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С течением времени, индивид с помощью социализации становится личностью. С каждым годом у личности потребностей становится все больше (младенчество-мать; детство-игрушки, общение; подростковый возраст - любовь, красивая одежда, девайсы и проч. и тд.), но отличительная черта потребностей в том, что их невозможно удовлетворить. Потому как их с годами становится все больше и больше, а возможности на удовлетворение не всегда есть. Поэтому остаются неудовлетворенные потребности и с каждым днем человеком осознаются новые потребности, на удовлетворение которых не всегда находятся ресурсы.