Дополни предложения именами прилогательными и запиши получившиеся предложения.Подчеркни имена прилагательные.Однажды зимой мы отправились в лес.В лесу было тихо.Все покрыто снегом.В воздухе носились пушинки.Ветви украсились ине...
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Дополни предложения именами прилогательными и запиши получившиеся предложения.Подчеркни имена прилагательные.Однажды зимой мы отправились в лес.В лесу было тихо.Все покрыто снегом.В воздухе носились пушинки.Ветви украсились инеем.В этом наряде каждая ветка казалась.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды зимой мы отправились в СОСНОВЫЙ лес.В ЗИМНЕМ лесу было тихо. Все покрыто БЕЛЫМ снегом.В воздухе носились КРАСИВЫЕ пушинки.Ветви украсились СВЕРКАЮЩИМ инеем.В этом наряде каждая ветка казалась СЕРЕБРЯННОЙ.
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