Дополни предложения именами прилогательными и запиши получившиеся предложения.Подчеркни имена прилагательные.Однажды зимой мы отправились в лес.В лесу было тихо.Все покрыто снегом.В воздухе носились пушинки.Ветви украсились ине...

Гость: Гость:

Однажды зимой мы отправились в СОСНОВЫЙ лес.В ЗИМНЕМ лесу было тихо. Все покрыто БЕЛЫМ снегом.В воздухе носились КРАСИВЫЕ пушинки.Ветви украсились СВЕРКАЮЩИМ инеем.В этом наряде каждая ветка казалась СЕРЕБРЯННОЙ.