ПРИДУМАЙ 5 ЧАСТЬ К СКАЗКЕ СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО
Литература
ПРИДУМАЙ 5 ЧАСТЬ К СКАЗКЕ СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варюша заболела но её вылечело стальное колечко и так всегда когда она или дед заболеют стальное колечко лечило их еще оно давало счастье хорошо закончилась сказка.
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