ПРИДУМАЙ 5 ЧАСТЬ К СКАЗКЕ СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО

Литература
ПРИДУМАЙ 5 ЧАСТЬ К СКАЗКЕ СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варюша заболела но её вылечело стальное колечко и так всегда когда она или дед заболеют стальное колечко лечило их еще оно давало счастье хорошо закончилась сказка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Закончите схемы возможных реакций, приведите примеры для них молекулярных и ионн??х уравнений
Ответить
Геометрия
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА отрезки АВ и СD пересекаются в точке О так что ОС=ОD и<ACD=<BDC до??ажите что АС=ВD и АО=ВО
Ответить
Математика
За час температура воздуха изменилась на а градусов, а за второй час на в градусов. На сколько градусов изменилась температура воздуха за 2 часа? Р...
Ответить
География
Перечислите климатообразующие факторы
Ответить
Математика
Тетрадь ручка карандаш и журнал стоят 39 рублей.тетрадь,ручка и карандаш стоят 18 рублей.журнал,ручка и карандаш стоят 35 рублей.тетрадь и карандаш...
Ответить