Перечислите климатообразующие факторы
География
Перечислите климатообразующие факторы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Солнечная радиация 2) рельеф 3) циркуляция воздушных масс 4) подстилающая поверхность
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