Сторона треугольника равна 6 корней из трёх и прилежащие к ней углы 50 и 70 градусов. найдите длины дуг, на которые делят описанную окружность треугольника его вершины
Математика
Сторона треугольника равна 6 корней из трёх и прилежащие к ней углы 50 и 70 градусов. найдите длины дуг, на которые делят описанную окружность треугольника его вершины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю но я люблю математику
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Образуйте наречия с суффиксами -о и-е от указанных прилагательных. Каким способом образования вы воспользуйтесь при этом? 1) Искренний, сердечный, ...
Немецкий язык
1. Unsere Eltern ... ... mit ihren Kindern a. unterhalten sich b. unterhaltet sich c. unterhalten euch d. unterhalt uns 2. Warum freus...