Сторона треугольника равна 6 корней из трёх и прилежащие к ней углы 50 и 70 градусов. найдите длины дуг, на которые делят описанную окружность треугольника его вершины

Математика

Сторона треугольника равна 6 корней из трёх и прилежащие к ней углы 50 и 70 градусов. найдите длины дуг, на которые делят описанную окружность треугольника его вершины

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