Образуйте наречия с суффиксами -о и-е от указанных прилагательных. Каким способом образования вы воспользуйтесь при этом? 1) Искренний, сердечный, задушевный. 2) Вежливый, учтивый, корректный, любезный, тактичный, деликатный. 3...

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Образуйте наречия с суффиксами -о и-е от указанных прилагательных. Каким способом образования вы воспользуйтесь при этом? 1) Искренний, сердечный, задушевный. 2) Вежливый, учтивый, корректный, любезный, тактичный, деликатный. 3)Настойчивый, упорный, напористый. 4) Средний, посредственный, заурядный.

Автор: Гость