Образуйте наречия с суффиксами -о и-е от указанных прилагательных. Каким способом образования вы воспользуйтесь при этом? 1) Искренний, сердечный, задушевный. 2) Вежливый, учтивый, корректный, любезный, тактичный, деликатный. 3...
Русский язык
Образуйте наречия с суффиксами -о и-е от указанных прилагательных. Каким способом образования вы воспользуйтесь при этом? 1) Искренний, сердечный, задушевный. 2) Вежливый, учтивый, корректный, любезный, тактичный, деликатный. 3)Настойчивый, упорный, напористый. 4) Средний, посредственный, заурядный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искренне, сердечно, задушевно, вежливо, учтиво, корректно, любезно, тактично, деликатно, настойчиво, упорно, напористо, средне, посредственно, заурядно Способ соответственно - суффиксальный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
1. Unsere Eltern ... ... mit ihren Kindern a. unterhalten sich b. unterhaltet sich c. unterhalten euch d. unterhalt uns 2. Warum freus...
Биология
Используя дополнительную литературу интернет подготовьте сообщение обитатели л??са и озера реки родного края
Математика