1) скорость дельфина в2 раза больше скорости акулы скоромть акулы на25км\ч меньше скорости дельфина какова скорость каждого животного

Математика
1) скорость дельфина в2 раза больше скорости акулы скоромть акулы на25км\ч меньше скорости дельфина какова скорость каждого животного
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 км/ч - дельфин 25 км/ч - акула
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