Помогите решить 6,7,8
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Помогите решить 6,7,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как в воду глядеть - предугадал Перемывать косточки - ругать Ободрать как липку - дочиста
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