номер 385 решите пж срочно надо
Русский язык
номер 385 решите пж срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летают, сторожат, смеются,морозят, зимуют, рыбачат, будят,звонят, беседуют, удивляются, начинают, свистят, дружат, рассказывают. третье лицо это он, она, оно, они.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста очень прошу . Прочитай. Выпиши словосочетания с наречиями. З??дай к зависимым словам вопросы. Определи от каких слов образова...
Окружающий мир
Английский язык
Составьте предложения : 1. Is/ red/pen 2. Black/is/cat 3. Pencil/green/is 4. Hat/grey/is 5. Big/is/Nick Помогите!!!!