Какие горные породы встречаются в России?

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На обширной российской территории имеется огромное разнообразие первичных - магматических и вторичных - осадочных горных пород. Магматические горные породы образованы из магмы. Их свойства определяются составом магмы, режимами ее охлаждения. от характера ее перемещения и взаимодействия с окружающей породой. Наиболее распространенными горными магматическими породами является гранит и мрамор. Осадочные горнын породы образованы в результате переотложения продуктов выветривания и разрушения горных пород. (например песок., щебень). Химического и механического выпадания из воды -соль, и из продуктов жизнедеятельности растений и животных - каменный уголь. известняк. Имеется и огромное колличество минералов. Драгоценные и поделочные - Агат, Аметист, Алмаз.... Хризолит. Апатит - сырье для удобрений. Сырье для строительных материалов -Алобастр Ангтдрит ...Гипс,,,,