Какие горные породы встречаются в России?
География
Какие горные породы встречаются в России?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На обширной российской территории имеется огромное разнообразие первичных - магматических и вторичных - осадочных горных пород. Магматические горные породы образованы из магмы. Их свойства определяются составом магмы, режимами ее охлаждения. от характера ее перемещения и взаимодействия с окружающей породой. Наиболее распространенными горными магматическими породами является гранит и мрамор. Осадочные горнын породы образованы в результате переотложения продуктов выветривания и разрушения горных пород. (например песок., щебень). Химического и механического выпадания из воды -соль, и из продуктов жизнедеятельности растений и животных - каменный уголь. известняк. Имеется и огромное колличество минералов. Драгоценные и поделочные - Агат, Аметист, Алмаз.... Хризолит. Апатит - сырье для удобрений. Сырье для строительных материалов -Алобастр Ангтдрит ...Гипс,,,,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста очень прошу . Прочитай. Выпиши словосочетания с наречиями. З??дай к зависимым словам вопросы. Определи от каких слов образова...
Окружающий мир
Английский язык
Составьте предложения : 1. Is/ red/pen 2. Black/is/cat 3. Pencil/green/is 4. Hat/grey/is 5. Big/is/Nick Помогите!!!!