Помогите пожалуйста очень прошу . Прочитай. Выпиши словосочетания с наречиями. З??дай к зависимым словам вопросы. Определи от каких слов образованы наречия с суффиксом -о. Дым осенний на тропинке, На качелях , на окне. Паут...

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Помогите пожалуйста очень прошу . Прочитай. Выпиши словосочетания с наречиями. З??дай к зависимым словам вопросы. Определи от каких слов образованы наречия с суффиксом -о. Дым осенний на тропинке, На качелях , на окне. Паутинкой-невидимкой Он плывёт навстречу мне. Дым летает долго-долго, Но не тает в облаках. Только сладко, только горько Остывает на губах. Пожалуйста срочно надо!!!! Заранее спасибо)))

Автор: Гость