Составьте предложения : 1. Is/ red/pen 2. Black/is/cat 3. Pencil/green/is 4. Hat/grey/is 5. Big/is/Nick Помогите!!!!
Английский язык
Составьте предложения : 1. Is/ red/pen 2. Black/is/cat 3. Pencil/green/is 4. Hat/grey/is 5. Big/is/Nick Помогите!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pen is red cat is black Pencil is green Hat is grey Nick is Big
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