АТТЕНШН ПЛИЗ Как пишется предложение Это НЕ болезнь и НЕ отклонение. Два раза НЕ или иначе? Если иначе, то как правильно?

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АТТЕНШН ПЛИЗ Как пишется предложение Это НЕ болезнь и НЕ отклонение. Два раза НЕ или иначе? Если иначе, то как правильно?
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Гость:
Частица Не пишется два раза если по другому предложение будет не понятное
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