Срочно напишите сочинение на тему "итоги царствование петра великого" на не научн??м языке ДАЮ 50 б
История
Срочно напишите сочинение на тему "итоги царствование петра великого" на не научн??м языке ДАЮ 50 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр первый основал русский флот. При нем русского государство имело большой вес на международной арене. император успешно действовал в период северной войны, которая закончилась Ништадским мирным договором, по которому Россия получала выход в Балтийское море, так Россия стала морской державой. Петр первый осуществлял политику меркантилизма( политика направленная на накопление средств внутри государства) и протекционизма ( направленная на ограждение экономики страны от иностранной конкуренции) также петр 1 ввел подушную подать, которая существенно упростила налоговую систему в России (1718-1724) западники оценивают петровские реформы так : благодаря реформам Россия стала великой державой, приобщилась к европейской цивилизации.
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