Описание картины ? НАЗВАНИЕ КАРТИНЫ Воззвание Козьмы Минина к нижегородцам. Автор: Кившенко А.

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Минин Кузьма Минич (?-1616) – организатор ополчения против польских интервентов в начале XVII в. Происходил из семьи балахнинского солепромышленника Мины Анкудинова. «Минин» - первоначально было отчеством, затем стало родовой фамилией. Приехав в Нижний Новгород, Минин торговал мясом и рыбой. В сентябре 1611 года горожане избрали Минина земским старостой. Страна переживала смутные времена. Города продолжали переписываться с городами и убеждали друг друга действовать взаимно против многочисленных врагов, для спасения веры и государства. Отдельные отряды повсеместно дрались с врагами. Духовенство старалось всеми средствами благочестия ободрять народ. Но в народном противодействии не было уже ни порядка, ни определенного плана. Все шло врознь. Начало распространяться уныние и недоверие к собственным силам, народ, плакал над погибелью государства, но выражал отчаяние такими словами: "Верно нам не будет избавления! Чаять нам большей гибели". Тогда – то в Нижнем Новгороде выступил перед народом выборный нижегородский земский староста Кузьма Минин, На всенародной сходке у собора он говорил народу в таком смысле: "Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токма животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтоб кто-нибудь стал у нас начальником. Дело великое! Мы совершим его, если Бог поможет. И какая хвала будет всем нам от русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело: я знаю, только мы на это подвинемся, так и многие города к нам пристанут, и мы избавимся от иноплеменников". Нижегородцам показались любы такие речи, но не сразу решились они на великое дело. Еще несколько раз они сходились слушать Минина и, наконец, проговорили: "Будь ты нам старший человек; отдаем себя во всем на твою волю". Стали нижегородцы думать: кого избрать им в предводители, кто бы в ратном деле был искусен и прежде не объявлялся в измене. По совету Минина, все остановились на стольнике князе Димитрии Михайловиче Пожарском.