Одно число в 8 раз больше другого а их среднее арифметическое равна 21 найти 1 число очень срочно
Алгебра
Одно число в 8 раз больше другого а их среднее арифметическое равна 21 найти 1 число очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число 8x Тогда второе число x (x+8x) : 2 = 21 9x : 2 = 21 9x = 21 * 2 9x = 42 x = 42/9 = 14/3 - второе число 14/3 * 8 = 112/3 = 37,33 - первое число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Пусть видеопамять компьютера имеет объем 512 Кбайт. Размер графической сетки - 640×480. Сколько страниц экрана одновременно разместится в видеопамя...
Геометрия
В треугольнике авс угол в равен 60 градусов bc=3ab, и в него же вписана окружность с це??тром o.Луч BO пересекает сторону AC в точке M.Найдите CM
Математика
Математика