Пусть видеопамять компьютера имеет объем 512 Кбайт. Размер графической сетки - 640×480. Сколько страниц экрана одновременно разместится в видеопамяти при палитрн из 16 цветов; 265 цветов?
Информатика
Пусть видеопамять компьютера имеет объем 512 Кбайт. Размер графической сетки - 640×480. Сколько страниц экрана одновременно разместится в видеопамяти при палитрн из 16 цветов; 265 цветов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 16 цветов, то в 1 байте хранятся 2 точки. На экране 307200 точек, или 153600 байт. В памяти поместится 3 экрана. Если 256 цветов, то 1 точке соответствует 1 байт, и памяти хватит только на один полный экран.
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