Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите 4/7% от числа 7/8
Математика
Найдите 4/7% от числа 7/8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/7 от числа 7/8 7/8:7*4=7/8*1/7*4=1/2=0.5
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
2,28+3,72:12 5клас номер 1380
Ответить
Русский язык
Подобрать к глаголам однокоренные существительные к словам варить шагать реветь вредить скрипеть
Ответить
Математика
Вычислите 1целая15/17*4целых1/4
Ответить
История
3 события и итоги второй войны Рима с Карфагеном. Помогите ответить, плиз!!!!
Ответить
Русский язык
Вставьте буквы подходящие пж! Е или И? Он се..т Он пиш..т Он слыш..т Я или Ю? Они вход..т Они рису..т Они хвал..т У или А? Они ...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск