Подобрать к глаголам однокоренные существительные к словам варить шагать реветь вредить скрипеть
Русский язык
Подобрать к глаголам однокоренные существительные к словам варить шагать реветь вредить скрипеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варить-варка Шагать-шаг Реветь-рёв Вредить-вред Скрипеть-скрип
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