3 события и итоги второй войны Рима с Карфагеном. Помогите ответить, плиз!!!!
История
3 события и итоги второй войны Рима с Карфагеном. Помогите ответить, плиз!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные события: 218г. до н.э.-вторжение войск Ганнибала 216г. до н.э.-битва при Каннах 202г. до н.э.-битва у города Зама Итоги: 1)Карфаген лишился своих владений за пределами Африки 2) лишился военного флота 3)должен был выплачивать Риму большую сумму денег
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