||x|+4|=5;||x-1|-2|=3;|4-|x-5||-1=3 Как этооооооо решить?

Гость: Гость:

1. По определению модуля имеем два варианта: |x| + 4 = 5 |x| = 1 x = 1 или x = -1 |x| + 4 = -5 |x| = -9 решений нет. Ответ: x = 1, x = -1; 2.||x - 1| - 2| = 3 аналогично |x - 1| - 2 = 3 |x - 1| = 5 x - 1 = 5 x = 6 x - 1 = -5 x = -4 |x - 1| - 2 = - 3 |x - 1| = -1 решений нет. Ответ: x = -4, x = 6; 3. |4 - |x-5|| - 1 = 3 |4 - |x-5|| = 4 4 - |x - 5| = 4 |x - 5| = 0 x = 5 4 - |x - 5| = -4 |x -5| = 8 x - 5 = 8 x = 13 x - 5 = -8 x = -3 Ответ: x = 13, х = -3, х = 5