8 дм + 7 дм = ...м...дм

Математика
8 дм + 7 дм = ...м...дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м 5дм Разбиваем на см 80+70=150 Отбираем метры=100 Дм=50
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