Сравните 7228:2....1254 х 3 1234 х 4 ....876 х 9 56232:8....71145:9 2997:9 .... 3108:7
Математика
Сравните 7228:2....1254 х 3 1234 х 4 ....876 х 9 56232:8....71145:9 2997:9 .... 3108:7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7228/2>1254*3 1234*4<876*9 56232:8<71145/9 2997/9<3108/7 Только распиши все действия столбиком, чтоб учитель видел, что ты не списывал)
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