Помогите придумать другой конец к рассказу выскочка
Литература
Помогите придумать другой конец к рассказу выскочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выскочка полетела с сороками правильным полукругом и сорвала кость. Подробнее можешь написать по плану: 1.Описание 2.Подарок 3.Прилёт сорок 4.Неудачное воровство.
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