В каком веке создание повести временных лет

Окружающий мир
В каком веке создание повести временных лет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создание "Повести временных лет" 12 век))
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