Помогите кто мне помодет тому и спс скожу пример такой : 0,02976 : 0,024 пришлите фот??у это надо в столбок.

Математика
Помогите кто мне помодет тому и спс скожу пример такой : 0,02976 : 0,024 пришлите фот??у это надо в столбок.
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Гость:
Я могу сказать скоко получилось 1,24 столбиком сам(а)
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