Помогите кто мне помодет тому и спс скожу пример такой : 0,02976 : 0,024 пришлите фот??у это надо в столбок.

Математика

Помогите кто мне помодет тому и спс скожу пример такой : 0,02976 : 0,024 пришлите фот??у это надо в столбок.

Автор: Гость