НОК числа 198 и 1452
Математика
НОК числа 198 и 1452
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбиваем 198 на простые множители: 2,3,3,11 Разбиваем 1452 на простые множители: 2,2,3,121 Умножаем:2•2•3•3•11•121=8316
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