(77838+3702):(280*804-224214)*30+80 5207*96+4571040:534-(900*4000-3093468) решите пожалуйста по действиям! заранее спасибо

Математика

(77838+3702):(280*804-224214)*30+80 5207*96+4571040:534-(900*4000-3093468) решите пожалуйста по действиям! заранее спасибо

Автор: Гость