(77838+3702):(280*804-224214)*30+80 5207*96+4571040:534-(900*4000-3093468) решите пожалуйста по действиям! заранее спасибо
Математика
(77838+3702):(280*804-224214)*30+80 5207*96+4571040:534-(900*4000-3093468) решите пожалуйста по действиям! заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(77838+3702):(280*804-224214)*30+80 = 2780 1) 77838+3702 = 81540 2) 280*804 = 225120 3) 225120 - 224214 = 906 4) 81540 : 906 = 90 5) 90 * 30 = 2700 6) 2700 + 80 = 2780 Ответ: 2780 5207*96+4571040:534-(900*4000-3093468) = 1900 1) 900*4000 = 3600000 2) 3600000 - 3093468 = 506532 3) 5207*96 = 499872 4) 4571040:534 = 8560 5) 499872 + 8560 = 508432 6) 508432 - 506532 = 1900 Ответ: 1900
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите кто мне помодет тому и спс скожу пример такой : 0,02976 : 0,024 пришлите фот??у это надо в столбок.
Русский язык
Русский язык
Помогите пожалуйста очень прошу . Прочитай. Выпиши словосочетания с наречиями. З??дай к зависимым словам вопросы. Определи от каких слов образова...
Окружающий мир