Подчеркните имена собственные, которые необходимо заключать в кавычки. а)Город Париж, планета Марс, газета Комсомольская правда, б)Программа Итоги, корабль Титаник, птица воробей. в)Телепередача Утренняя звезда, балет Лебеди...
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Подчеркните имена собственные, которые необходимо заключать в кавычки. а)Город Париж, планета Марс, газета Комсомольская правда, б)Программа Итоги, корабль Титаник, птица воробей. в)Телепередача Утренняя звезда, балет Лебединое озеро, улица Шелковичная. г) рассуждать об алюминии; д)лечиться в профилактории; е)думать о Таисии; ж)вспоминать о Таисии; з)работать в редакции; и)служить в отделе; к)идти по академии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Газета "Комсомольская правда" б)Программа "Итоги" в)Телепередача "Утренняя звезда"
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(77838+3702):(280*804-224214)*30+80 5207*96+4571040:534-(900*4000-3093468) решите пожалуйста по действиям! заранее спасибо