Подчеркните имена собственные, которые необходимо заключать в кавычки. а)Город Париж, планета Марс, газета Комсомольская правда, б)Программа Итоги, корабль Титаник, птица воробей. в)Телепередача Утренняя звезда, балет Лебеди...

Русский язык

Подчеркните имена собственные, которые необходимо заключать в кавычки. а)Город Париж, планета Марс, газета Комсомольская правда, б)Программа Итоги, корабль Титаник, птица воробей. в)Телепередача Утренняя звезда, балет Лебединое озеро, улица Шелковичная. г) рассуждать об алюминии; д)лечиться в профилактории; е)думать о Таисии; ж)вспоминать о Таисии; з)работать в редакции; и)служить в отделе; к)идти по академии.

Автор: Гость