Решите срочно задачу. Пожааалуйста)

Геометрия
Решите срочно задачу. Пожааалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз ты подчеркнул разделенный угол b обе стороны двумя чертами, значит эти угла равны. В треугольнике 180 градусов. => угол b (по крайней мере с правой стороны) = 20 градусов. А раз и вторая половина угла подчеркнута одинаково с другой стороной, то BD - биссектриса. Угол B тогда дает 40, и прямой угол еще 90 (большого треугольника). Тогда угол CAB = 50 градусов. Может непонятно объяснил, но если BD биссектриса, то все верно
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