Поезд двигаясь равномерно со скоростью 75 км /ч Проезжает мимо пешехода идущего па??аллельно путям со скоростью 3 км/чНавстречу поезду за 30 секунд найдите длину поезда в метрах

Алгебра
Поезд двигаясь равномерно со скоростью 75 км /ч Проезжает мимо пешехода идущего па??аллельно путям со скоростью 3 км/чНавстречу поезду за 30 секунд найдите длину поезда в метрах
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