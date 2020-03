1. Unsere Eltern ... ... mit ihren Kindern a. unterhalten sich b. unterhaltet sich c. unterhalten euch d. unterhalt uns 2. Warum freust du ... nicht ? a. dich b. sich c. dein d. mich 3. Peter ... ... an den Tisch. ...

Немецкий язык

1. Unsere Eltern ... ... mit ihren Kindern a. unterhalten sich b. unterhaltet sich c. unterhalten euch d. unterhalt uns 2. Warum freust du ... nicht ? a. dich b. sich c. dein d. mich 3. Peter ... ... an den Tisch. a. setzen sich b. sitzt sich c. setzen uns d. setzen euch 4. Kinder, ... ihr ... ? a. waschtet ... euch b. wascht ... euch c. waschen ... sich d. wäscht ... sich 5. Andreas und Petra treffen ... in Hamburg. a. uns b. sich c. euer d. euch 6. Ich interessiere ... für Sport. a. mein b. mich c. sich d. ihr 7. Wie fühlst de ... ? a. sich b. dein c. dich d. euch 8. Die Prüfungen sind vorbei. Freut ihr ... darüber? a. euch b. sich c. euer d. uns 9. Verspätet ihr ... zum Unterricht? a. dich b. sich c. uns d. euch 10. Wir beschäftigen ... gern mit Kinder. a. euch b. sich c. uns d. unser

Автор: Гость