Используя дополнительную литературу интернет подготовьте сообщение обитатели л??са и озера реки родного края

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На территории области много озер, большинство своим происхождением обязаны долинам рек. Озера, как и реки, водохранилища, пруды, подземные воды относятся к внутренним водам. Озёр в Саратовской области насчитывается около 700. Это, как, правило, небольшие водоёмы, неглубокие, часто меняющие свое очертание и соответственно площадь. Питание озер - смешанное. С севера на юго-восток возрастает минерализация озерных вод. Они в основном используются в сельском хозяйстве.