Какое число надоумножыть на 10,чтобы получилось частное чисел 100 и 5

Математика
Какое число надоумножыть на 10,чтобы получилось частное чисел 100 и 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х,то число,которое надо найти тогда х*10=100:5 10х=20 х=20:10 х=2
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