Найдите стороны прямоугодьника есди его площадь равна 75 см, а одна сторона в 3 раза больше другой

Геометрия

Найдите стороны прямоугодьника есди его площадь равна 75 см, а одна сторона в 3 раза больше другой

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