Найдите стороны прямоугодьника есди его площадь равна 75 см, а одна сторона в 3 раза больше другой
Геометрия
Найдите стороны прямоугодьника есди его площадь равна 75 см, а одна сторона в 3 раза больше другой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см одна сторона, тогда 3х см вторая. Известно что площадь равна 75 см. Составим уравнение. х*3х=75 3х в квадрате=75 х в квадрате=25 х=5 см первая сторона 5*3=15 см вторая
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