Как разложить на множители 2yквадрат-18

Алгебра
Как разложить на множители 2yквадрат-18
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2у²-18=2(у²-9)=2(у-3)(у+3) Сначала выносишь общий множитель за скобки, а потом по формуле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Ка­ко­му из сле­ду­ю­щих вы­ра­же­ний равна дробь 2n/8 (2 в степени n)
Ответить
Математика
Сторона треугольника равна 6 корней из трёх и прилежащие к ней углы 50 и 70 градусов. найдите длины дуг, на которые делят описанную окружность треу...
Ответить
Геометрия
Найдите стороны прямоугодьника есди его площадь равна 75 см, а одна сторона в 3 раза больше другой
Ответить
Русский язык
Образуйте наречия с суффиксами -о и-е от указанных прилагательных. Каким способом образования вы воспользуйтесь при этом? 1) Искренний, сердечный, ...
Ответить
Немецкий язык
1. Unsere Eltern ... ... mit ihren Kindern a. unterhalten sich b. unterhaltet sich c. unterhalten euch d. unterhalt uns 2. Warum freus...
Ответить