Как разложить на множители 2yквадрат-18
Алгебра
Как разложить на множители 2yквадрат-18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2у²-18=2(у²-9)=2(у-3)(у+3) Сначала выносишь общий множитель за скобки, а потом по формуле
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