Какому из следующих выражений равна дробь 2n/8 (2 в степени n)
Алгебра
Какому из следующих выражений равна дробь 2n/8 (2 в степени n)
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