Закончите схемы возможных реакций, приведите примеры для них молекулярных и ионн??х уравнений

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А. реакция не идет б. 2NaOH+ZnCl2=Zn(OH)2+2NaCl 2OH(-)+Zn(2+)=Zn(OH)2 в. CuI2+2AgNO3=Cu(NO3)2+2AgI I(-)+Ag(+)=AgI г. реакция не идет д. Mg(OH)2+H2SO4=MgSo4+H2O Mg(OH)2+2H(+)=Mg(2+)+H2O е. MnCl2+Ba(OH)2=Mn(OH)2+BaCl2 Mn(2+)+2OH(-)=Mn(OH)2