Закончите схемы возможных реакций, приведите примеры для них молекулярных и ионн??х уравнений
Химия
Закончите схемы возможных реакций, приведите примеры для них молекулярных и ионн??х уравнений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. реакция не идет б. 2NaOH+ZnCl2=Zn(OH)2+2NaCl 2OH(-)+Zn(2+)=Zn(OH)2 в. CuI2+2AgNO3=Cu(NO3)2+2AgI I(-)+Ag(+)=AgI г. реакция не идет д. Mg(OH)2+H2SO4=MgSo4+H2O Mg(OH)2+2H(+)=Mg(2+)+H2O е. MnCl2+Ba(OH)2=Mn(OH)2+BaCl2 Mn(2+)+2OH(-)=Mn(OH)2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА отрезки АВ и СD пересекаются в точке О так что ОС=ОD и<ACD=<BDC до??ажите что АС=ВD и АО=ВО
Математика
За час температура воздуха изменилась на а градусов, а за второй час на в градусов. На сколько градусов изменилась температура воздуха за 2 часа? Р...
Математика
Тетрадь ручка карандаш и журнал стоят 39 рублей.тетрадь,ручка и карандаш стоят 18 рублей.журнал,ручка и карандаш стоят 35 рублей.тетрадь и карандаш...