РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА отрезки АВ и СD пересекаются в точке О так что ОС=ОD иlt;ACD=lt;BDC до??ажите что АС=ВD и АО=ВО

Геометрия

РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА отрезки АВ и СD пересекаются в точке О так что ОС=ОD иlt;ACD=lt;BDC до??ажите что АС=ВD и АО=ВО

Автор: Гость