РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА отрезки АВ и СD пересекаются в точке О так что ОС=ОD иlt;ACD=lt;BDC до??ажите что АС=ВD и АО=ВО
Геометрия
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА отрезки АВ и СD пересекаются в точке О так что ОС=ОD иlt;ACD=lt;BDC до??ажите что АС=ВD и АО=ВО
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Гость:
Спиши у первого у меня тоже такойже ответ
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