1)Ка вы думаете,почему кровавое пятно меняло цвет? 2)Как признак пытается напугать семью? 3)Если ты призрак,как бы вы запугивали людей? По рассказу Кентервильское приведение)

Гость: Гость:

И так начнём с того, что Кентервильское приведение просто рисовало пятно крови. Это 1. 2,он встаёт ночью и своими кандалами издаёт звуки. Но он не смог напугать семью.3,посадил бы на стул и напал бы на лету.