1)Ка вы думаете,почему кровавое пятно меняло цвет? 2)Как признак пытается напугать семью? 3)Если ты призрак,как бы вы запугивали людей? По рассказу Кентервильское приведение)
Литература
1)Ка вы думаете,почему кровавое пятно меняло цвет? 2)Как признак пытается напугать семью? 3)Если ты призрак,как бы вы запугивали людей? По рассказу Кентервильское приведение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И так начнём с того, что Кентервильское приведение просто рисовало пятно крови. Это 1. 2,он встаёт ночью и своими кандалами издаёт звуки. Но он не смог напугать семью.3,посадил бы на стул и напал бы на лету.
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