ПЛИЗ!!! Помогите найти значение выражения. а)24 - (-13) - (-12) б) - 33 - 16 - (-11) в) -4,3 - 5,4 - 2,6 г) 4,7 - (-2) - (-1,5)
Математика
ПЛИЗ!!! Помогите найти значение выражения. а)24 - (-13) - (-12) б) - 33 - 16 - (-11) в) -4,3 - 5,4 - 2,6 г) 4,7 - (-2) - (-1,5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)=55 б)=-38 в)=-12.3 г)=8.2
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