Скорость камня, брошенного вертикально вниз, за промежуток времени, равной t=3 с, увеличилась с V1 = 4м/с до?

Гость: Гость:

Если я всё правильно понял, то тело свободно падает, ему сообщили начальную скорость 4м/с, тогда за 3 с после начала движения скорость станет 34м/с, по формуле для свободного падения v=v0+gt, где g=10 м/с^2, если округлить.