Какова Роль Англии и США во 2-й мировой войне?

Гость: Гость:

Я считаю, что их роль не существенна. основное значение в этой войне сыграл СССР. Англия и США поставляли продовольствие в СССР, но эти поставки не были существенны и не играли большой роли. да и эти страны открытие второго фронта затягивали. воевать своими силами не хотели. да, некая показуха присутствовала, но там они не несли потери, такие которые понес СССР.