Какова Роль Англии и США во 2-й мировой войне?
История
Какова Роль Англии и США во 2-й мировой войне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что их роль не существенна. основное значение в этой войне сыграл СССР. Англия и США поставляли продовольствие в СССР, но эти поставки не были существенны и не играли большой роли. да и эти страны открытие второго фронта затягивали. воевать своими силами не хотели. да, некая показуха присутствовала, но там они не несли потери, такие которые понес СССР.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
ПЛИЗ!!! Помогите найти значение выражения. а)24 - (-13) - (-12) б) - 33 - 16 - (-11) в) -4,3 - 5,4 - 2,6 г) 4,7 - (-2) - (-1,5)
Информатика
Помогите решить задачу по програмируванию:Знайти суму 1-го ,3-го,5-го...19-го елементі?? масиву з 20 дійсних чисел.Будь ласка дуже потрібно.