Написать программу Паскаль. Дан символ и код. Найти квадрат суммы кодов этих символов.

Информатика
Написать программу Паскаль. Дан символ и код. Найти квадрат суммы кодов этих символов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть, имеется в виду вот это: var c:char; k,s:integer; begin write('Символ = '); readln(c); write('Код = '); readln(k); s:=sqr(ord(c)+k); writeln('Квадрат суммы = ',s); end. Пример: Символ = A Код = 70 Квадрат суммы = 18225
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