Ядро азота 14/7 N захватило нейтрон и испустило протон.чему равна массовое число ядра,образовавшего в результате этих превращений?
Физика
Ядро азота 14/7 N захватило нейтрон и испустило протон.чему равна массовое число ядра,образовавшего в результате этих превращений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему также 14 будет, массовое число элемента не изменится, т.к. он получит 1 частицу(т.е. нуклон, протон и нейтрон-это разные состояния нуклона) и испустит...
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