Язык церкви и науки в средневековой Европе: А)Испанский Б)Итальянский В)Латынь Г)Греческий
История
Язык церкви и науки в средневековой Европе: А)Испанский Б)Итальянский В)Латынь Г)Греческий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)Латынь.............................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
теплоход был в пути 3 суток.В 1 день он прошел 3/10 всего пути.Во 2день 9/20всего пути.Ка??ую часть пути теплоход прошел в третьи сутки?
Физика
Определите влажность воздуха в классе если сухой термометр показывает 20 градусов по цельсию, а термометр обернутый влажной марлей - 15 градусов по...
Алгебра
Информатика