Помогите решите длинными примерами номера 145 и ?

Гость: Гость:

145 ________________________ а). 670 * 200 - 52 800 : 40 = 132 680 1). 670 * 200 = 134 000 2). 52 800 : 40 = 1 320 3). 134 000 - 1 320 = 132 680 ____________________________ б). 657 450 : 90 + 83 * 600 = 57 105 1). 657 450 : 90 = 7 305 2). 83 * 600 = 49 800 3). 7 305 + 49 800 = 57 105 ______________________________ в). (612 237 - 240 037) : 40 = 9 305 1). 612 237 - 240 037 = 372 200 2). 372 200 : 40 = 9 305 ______________________________ г). 70 * (100 100 - 99 800) = 2 100 1). 100 100 - 99 800 = 300 2). 70 * 300 = 2 100