Риши уровнение8y-y+17=45

Математика
Риши уровнение8y-y+17=45
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Автор: Гость
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Гость:
8у-у+17=45 8у-у=45-17 7у=28 у=4 Ответ: у=4
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