Помогите пожалуйста номер 7 и 8 Заранее спасибо
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Помогите пожалуйста номер 7 и 8 Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упражнение 7 : 1. wasn`t talking 2. phoned 3. started 4. were sleeping 5. saw 6. were visiting упражнение 8 : 1. are 2. live 3. like 4. sleep 5. was going 6. was 7. fell 8. told 9. didn`t need 10. survived
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