Осевое сечение цилиндра квадрат со стороной 10 см найти объем цилиндра и площадь е??о боковой поверхности

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Раз осевое сечение цилиндра - квадрат, значит его высота равна диаметру основания этого цилиндра. То есть высота h=10 и R=D/2=5. Объем цилиндра равен (формула) V=πR²*h=π25*10= 250π. Площадь боковой поверхности цилиндра равна произведению длины окружности основания на высоту, то есть Sб=2πR*h. Или Sб=100π.